61e Festival de Télévision de Monte-Carlo : découvrez le casting

Le 61e Festival de Télévision de Monte-Carlo déroulera son tapis rouge du 17 au 21 juin 2022. Danny Glover, Jean Reno, David Hasselhoff et Matthew Fox sont quelques-unes des stars annoncées.

La cérémonie d’ouverture se tiendra à la Salle des Princes du Grimaldi Forum Monaco le vendredi 17 juin. Genie Godula, la maîtresse de cérémonie, présentera les membres du Jury Fiction présidé par l’acteur et producteur américain, Neal McDonough (Desperate Housewives), et du Jury Documentaires & Actualités sont Jill Tiefenthaler, CEO de National Geographic, est la présidente.

Pour ouvrir le Festival, le Président d’Honneur, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco remettra ensuite la première Nymphe d’Or du Meilleur Espoir International à l’acteur français Théo Christine (La guerre des mondes, SKAM, Suprêmes).

Les deux premiers épisodes de Last Light seront projetés en avant-première mondiale. Basée sur le roman à succès d’Alex Scarrow, cette série est réalisée par Dennie Gordon (Jack Ryan) et met en vedette Matthew Fox (Lost), Joanne Froggatt (Downton Abbey) et Tom Wlaschiha (Game of Thrones), qui ont confirmé leur participation au Festival.

Autre avant-première mondiale : celle de la nouvelle comédie thriller, Ze Network qui met en vedette l’acteur et musicien David Hasselhoff (K2000, Alerte à Malibu) dans son propre rôle, aux côtés de l’acteur primé Henry Hübchen (Go for Zucker).

La Sélection Officielle 2022 de la Compétition des Nymphes d’Or, qui récompense le meilleur de la production télévisuelle internationale, compte 21 programmes de 12 pays répartis dans la Catégorie Fiction, la Catégorie Documentaires & Actualités et le Prix Spécial du Prince Rainier III.

De nombreux événements à destination du public et des fans.

Chaque programme nommé dans la Catégorie Fiction et pour le Prix Spécial Prince Rainier III sera diffusé lors de projections publiques au Grimaldi Forum.

Parmi les autres projections, le documentaire Souffles De Vie, mettra en lumière les problématiques de l’impact de l’homme sur un milieu marin aussi fragile que l’est celui de la Méditerranée, et sur les cétacés en particulier.

Le Festival diffusera également en avant-première mondiale les deux premiers épisodes d’une série de StudioCanal, inspirée du best-seller de Marc Levy, Toutes les choses qu’on ne s’est pas dites en présence de Jean Reno et de l’auteur du livre. Les quatre feuilletons quotidiens de télévision française participeront au Festival, notamment avec une séance de dédicaces pour les acteurs de Un Si Grand Soleil, ainsi qu’une séance de dédicaces avec les séries du groupe TelFrance – Demain Nous Appartient, Ici Tout Commence et Plus Belle La Vie. La chaîne M6 proposera un Behind the Scenes sur les secrets de tournage de l’émission Pékin Express, et une séance de dédicaces avec les acteurs Scènes de Ménages et En Famille. Les deux célèbres soap-opéras américains seront de retour au Festival. Amour, Gloire et Beauté célébrera son 35e anniversaire avec une projection spéciale et exclusive suivie d’une séance de dédicaces. Un Meet-Up est également prévu avec les acteurs de Les Feux de l’Amour.

Par ailleurs, comme chaque année, un Behind the Scenes mettra en vedette les talents des séries internationales à succès de Dick Wolf comme Chicago Fire, Law & Order : Revival, Chicago Med et FBI : Most Wanted.

Retrouvez le podcast de « Le Guest » avec Laurent Puons, vice-président délégué du Festival de Télévision de Monte-Carlo était notre Guest.