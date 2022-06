Les regrets ont un rôle à jouer mais peut-on les éviter ?

Les regrets ? Nous y sommes tous confrontés. C’est ce sentiment de ne pas avoir été, de ne pas avoir dit, fait ou eu ce que l’on voulait vraiment ! Et souvent avec le recul on s’en mord les doigts. Pourtant, les regrets sont utiles, c’est ce qu’on va voir avec Lynda Pausé. Si certains pèsent trop lourds, elle vous donne aussi des astuces pour s’en libérer.

Les regrets : une guidance

On peut choisir de les subir et de les ruminer ou d’en faire des alliés. C’est souvent une bonne occasion de prendre conscience de nos priorités. Ce sont eux qui nous aident à revoir notre itinéraire de vie en cas de mauvais choix pour lui insuffler un nouvel élan. Il faut être à leur écoute pour poser de nouveaux objectifs si c’est nécessaire.

C’est aussi une source d’apprentissage, idéal pour se remettre en question, réajuster son horizon et retenir la leçon. Souvent les regrets nous donnent l’opportunité de nous confronter à nos freins et blocages pour les surmonter. Par ailleurs, les regrets nous signalent que nous ne sommes plus sur le bon chemin. Il est important de parvenir à s’en défaire sans les enfouir. Dans tous les cas, ils referont surface un jour ou l’autre.

Enfin, ressentir du regret est un bon signal, une marque de sensibilité qui prouve que nous ne sommes pas indifférents à la vie !

Se libérer des regrets

Si vous cherchez à éviter d’accumuler trop de regrets, misez sur la liste de TO DO. Ce sont toutes ces petites ou grandes choses que vous voulez réaliser avant votre départ.

En cas de conflit, de distance avec une personne, prenez votre téléphone ou votre ordinateur. N’hésitez pas à lui écrire noir sur blanc ce que vous ressentez.

Enfin, s’il vous est impossible de vous adresser à une personne vous pouvez lui écrire une lettre. Histoire de simplement décharger et vider votre sac de regrets. Ou alors placez une chaise vide face à vous et adressez-vous à elle de façon tout à fait symbolique.