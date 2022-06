Alexandre Pesle présente son Pesletâcle à la Comédie de Nice

Alexandre Pesle a commencé sa carrière avec Les Nuls et écrit pour Les Guignols et la série H. Depuis 13 ans, l’inoubliable Sylvain de Caméra Café se consacre à la scène. Vendredi 17 juin, il présentera son troisième one man show à la Comédie de Nice.

Il est un enfant de la télé et si vous aimez l’humour made in Canal +, canal historique, vous n’allez pas être déçus. Dans Le Pesletâcle, Alexandre Pesle prend un malin plaisir à vous faire rire en allant le plus loin possible dans le politiquement incorrect. Dans ce troisième one man show, les thèmes abordés peuvent être touchy mais le comédien l’assure : « cela reste bon enfant et bienveillant. »

« Je ne m’interdis rien sauf de ne pas être drôle ! »

Alors que les canaux se multiplient (les chaînes de la TNT, les réseaux sociaux, les chaînes Youtube, etc.), dans une époque où chacun cherche à créer le buzz pour faire parler de soi, à tort et à travers, Alexandre Pesle nous donne sa vision de la liberté d’expression et revient sur la question que tout le monde se pose : « Peut-on rire de tout ? » Le Pesletâcle est sa réponse « à tous les dogmes et toutes les polémiques inutiles qui nous encombrent chaque jour. »

Caméra Café de retour en 2022

Impossible de parler d’Alexandre Pesle sans évoquer Caméra Café. Deux décennies plus tard, les gens l’arrêtent encore dans la rue pour lui parler de Sylvain, le comptable dans le programme culte de M6. Et cela tombe bien, en 2022, un épisode spécial de 90 minutes marquera les retrouvailles de Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h avec toute la bande. Diffusée entre septembre 2001 et décembre 2003, puis très souvent rediffusée, Caméra Café restera parmi les séries cultes de la chaîne.

Le Pesletâcle, ce vendredi 17 juin à 21 heures à la Comédie de Nice. Pour réserver, cliquez ici.

Alexandre Pesle était notre « Guest ». Retrouvez son interview en podcast.