MCI : une approche douce inspirée de la kinésiologie

Partez à la découverte de la MCI : la Méthode Causale Intégrative inspirée de la kinésiologie. C’est une approche douce pour faire remonter les mémoires de notre corps et s’en libérer. En effet, notre organisme enregistre tout notre vécu et celui de nos ancêtres au passage. C’est d’ailleurs ce qui détermine notre ressenti, nos choix ou encore nos relations amoureuses par exemple.

La MCI a pour mission de libérer toute ses mémoires pour permettre à l’énergie de circuler de façon plus fluide.

Comment fonctionne la Méthode Cause Intégrative ?

Pour nous défaire de nos noeuds, la MCI utilise une technique basée sur le feedback corporel, c’est-à-dire la réponse de votre corps obtenu via un test musculaire. Il va permettre de détecter les blocages que nous présentons à différents niveaux. Ensuite, le praticien va rechercher l’âge d’origine du blocage. C’est le moment précis où le noeud est apparu !

Viennent ensuite les équilibrages grâce à différents outils. Le but : équilibrer et harmoniser l’esprit et le corps pour soulager durablement !

Toutes les explications de Vanessa Baudin.





Radio Monaco Feel Good c’est tous les jours du lundi au vendredi. Chaque matin faites le plein de bonnes énergies grâce à des coachs passionnés. Prenez soin de vous grâce à leurs conseils et leurs outils !