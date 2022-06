La Splash Party volume 5

Ce mercredi, c’est la cinquième édition de la Splash Party organisée à la piscine du stade nautique Rainier III. Les jeunes de 12 à 17 ans sont invités à s’amuser autour des activités présentes. L’adjoint au maire délégué au sport, Jacques Pastor, nous détaille l’événement.

Activités nautiques, toboggans, plongeoirs, bar et DJs, les jeunes Monégasques ont de quoi s’amuser ce mercredi. De 14h à 18h, la piscine du stade nautique Rainier III leur est réservée. Ils ont également le droit de venir avec un invité.

C’est le retour attendu de la Splash Party après les deux dernières éditions annulées, de quoi ravir les plus jeunes. L’entrée coute 20 euros pour un résident Monégasque et 25 euros pour un invité non résident.

