Dans « Sport Time », l’attaquante de l’AS Monaco Football Féminin Laura Domecq se projette sur le barrage d’accession qui opposera son équipe à celle de Toulouse. Une double confrontation à quitte ou double.

Avec plus de soixante buts marqués en trente matches, Laura Domecq est un peu le symbole d’une équipe qui aura tout (ou presque) écrasé sur son passage, cette saison. Largement au dessus du lot, les footballeuses monégasques ont conclu la phase régulière du championnat de R1 en leader invaincue de leur poule. Mais ce parcours exceptionnel ne restera dans les annales qu’à condition de le valoriser par une montée en D2. Et cela passe par des barrages d’accession.

Il faudra battre Toulouse pour monter

Le premier obstacle a été franchi, non sans difficulté. Après une défaite à Bourges au match aller (1-0), l’ASM FF a remis les pendules à l’heure dimanche dernier en l’emportant (3-1) au match retour, à la maison. Toulouse sera le prochain concurrent. Cette fois, la rencontre aller se jouera à domicile, ce dimanche 19 juin à 13h. Le retour est prévu le dimanche suivant dans le sud-ouest. « Ce sont les deux matches les plus importants de la saison, on n’aura pas le droit à l’erreur » prévient Laura Domecq. Mais le défi est immense : Toulouse vient de passer quinze buts en deux matches à Mazères, son adversaire du tour précédent.

« Toulouse, c’était le pire tirage possible. C’est l’une des meilleures équipes qui jouent les barrages, cela va être compliqué mais on n’a pas le choix. »

Foot et basket dans le dernier Sport Time

Retrouvez l’interview de Laura Domecq de l’AS Monaco Football Féminin en podcast. Dans ce numéro de Sport Time, il est question également de la finale du championnat de Betclic Elite qui oppose l’AS Monaco Basket à l’ASVEL. On en parle avec Guillaume Giordano, du site La Gâchette Basket.