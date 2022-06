Zoom sur le Grand Bal des Princes et Princesses

Faste, féerie, musique, danse et saveurs sont réunis pour cette soirée, placée sous le haut patronage de S.A.S. le Prince Albert II. Un événement grandiose à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, le 25 juin 2022. L’organisatrice Délia Grâce Noble nous présente cet évènement.

Pour cette soirée féérique et théâtrale, un dress code est de mise. Une grande robe de bal avec un diadème pour les femmes et un uniforme militaire de cérémonie pour les hommes. Un showroom est dédié pour l’événement venu tout droit d’Italie et de Venise.

L’orchestre des carabiniers d’Italie ouvrent d’ailleurs le bal. La première édition était lors du festival de télévision à Venise et cet événements est le fruit d’un échange culturel entre Monaco et l’Italie.

