« Les causes cachées des maladies » avec les éditions Jouvence

« Les causes cachées des maladies » à l’honneur aujourd’hui. C’est un livre signé Daniel Kieffer et publié aux Editions Jouvence. Sa mission : nous aider à comprendre le « pourquoi vous avez mal » tout en s’interrogeant sur votre histoire.

Comprendre les maux et les mots du corps

Daniel Kieffer propose un manuel de naturopathie complet pour découvrir les liens entre le corps, les pathologies et leurs possibles raisons cachées. Au total, il aborde pas moins de 300 pathologies pour vous aider à enquêter sur votre histoire. C’est pourquoi il décortique chaque partie du corps, de la tête aux pieds.

Ce livre est aussi l’occasion de décrypter vos symptômes et de mieux les comprendre. Pour Daniel Kieffer comprendre le pourquoi d’une maladie est plus précieux que son comment. Il vous donne les clefs d’analyses via plusieurs clefs d’interprétation. « Les causes cachées des maladies » s’appuie ainsi sur la psychanalyse, les médecines chinoise et ayurvédique …

Qui est Daniel Kieffer ?

L’auteur est aussi le fondateur du Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique -CENATHO- et le créateur de cet enseignement original. Il a complété ses formations en naturopathie par des études de psychothérapie, aromathérapie, musicothérapie, iridologie, techniques manuelles et biothérapies, en France comme en Allemagne.

Daniel Kiefer a notamment participé à la création de l’Union Européenne de Naturopathie (Bruxelles), est membre du Registre des Praticiens de Santé Naturopathes de France. C’est l’un des experts fédéraux pour la naturopathie nommés auprès des intergroupes santé du Parlement Européen. Depuis près de 40 ans, il anime des conférences, des ateliers et stages dédiées à la santé naturelle et holistique.