Les acteurs de « Scènes de Ménages » et « En Famille » à Monaco

Ce sont deux poids lourds de la chaîne M6 : « Scènes de Ménages », diffusé depuis 2009 et « En famille », depuis 2012. A l’occasion du Festival de Télévision de Monte-Carlo, actrices et acteurs phares de ces deux séries télévisées ont répondu présent !

C’est l’occasion pour vous, de revivre ces échanges avec Marie Vincent, Amélie Étasse, Claudia Mongumu et Ryad Baxx.

La très libre « Brigitte » incarnée par Marie Vincent

Rencontre d’abord avec Marie Vincent. Vous la connaissez très bien sous le nom de Brigitte Le Kervelec ! Elle vous accompagne sur M6 entourée de son clan breton dans la série télévisée « En Famille ».

C’est la femme de Jacques, la maman de Roxane et Marjorie et la mamie d’Antoine, Chloé, Hugo et Diego. C’est avant tout une matriarche haute en couleur, très éloignée des standards de la mamie « gâteau ». Un personnage libre, franc et plus que spontané !

Louise & Jalil : le couple de « Scènes de Ménages »

On enchaine avec deux autres visages bien connus de la chaîne M6 : Claudia Mongumu et Ryad Baxx. Tous deux ont rejoint l’aventure Scènes de Ménage l’été dernier sous les traits de Louise et Jalil. Un jeune couple de trentenaires qui se fréquente depuis quelques années déjà… Elle, décide de réaliser son rêve en ouvrant son restaurant, et lui, choisit de la suivre, même si cela implique de renoncer à son souhait d’intégrer la brigade des pompiers de Paris

Toujours « Scènes de Ménages » avec Amélie Étasse

Elle a intégré le casting de la mini-série Scènes de Ménages en 2015. Elle incarne le personnage de Camille, professeure de yoga, qui défend corps et âme la cause animale. Son compagnon à l’écran, de 20 ans son aîné, Philippe, est un pharmacien obnubilé par l’argent et qui se délecte de la bonne chair. Entre les deux, les scènes cocasses s’enchaînent non-stop .. Rencontre avec l’actrice Amélie Étasse !