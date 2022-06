Les bonnes raisons de passer à la location de vêtements

Vous aimez la mode et vous avez envie de prendre soin de la planète ? Pourquoi ne pas passer à la location de vêtements ? C’est une belle alternative à la fois économique et écologique. On regarde ça de plus près avec Victoire Satto, cofondatrice de The Good Goods, média 2.0 tourné vers une mode plus responsable !

La location de vêtements : allier style et écologie

On sait aujourd’hui à quel point l’industrie de la mode est polluante. En parallèle, les offres de la fast fashion semblent infinies et la soif de nouveautés des clients aussi. Pourtant, ce n’est pas sans conséquence. La location de vêtements s’impose alors comme une alternative raisonnable pour se faire plaisir tout en préservant la planète. En effet, louer c’est pouvoir concilier ses envies de fashionista et ses convictions écologiques. Victoire Satto va vous le prouver !

Les bonnes raisons de louer ses vêtements

Premier argument non négligeable : louer ses vêtements permet de réaliser des économies. Vous pouvez varier les plaisirs et vous permettre de porter des pièces habituellement hors budget. Par ailleurs, quand on loue une pièce, le coût est divisé par 10 en comparaison au neuf !

C’est aussi un vrai gain d’espace vital et mental. En louant, pas besoin de place pour stocker ses derniers achats. Et puis pas besoin non plus de passer par la case entretien. Les services de location de vêtements proposent généralement un pressing écologique et la réparation si nécessaire avec assurance incluse.

La location de vêtements : tester avant d’acheter !

C’est un bon point indéniable. La location vous permet de vous approprier le vêtement avant de sauter le pas de l’achat. Idéal aussi pour découvrir de nouvelles marques et tester des pièces plus osées, sans peur de regretter l’achat juste après.

Evidemment, la location de vêtements réduit l’empreinte environnementale de votre dressing. Exemple : porter un vêtement 9 mois supplémentaires réduirait de 30% son impact environnemental. Seulement, notre façon de consommer la mode n’est pas encore raisonnée. Depuis 2020, nous achetons deux fois plus de pièces et les portons deux fois moins longtemps (Etude de l’ADEME). Quand on passe par la location, on offre ainsi un cycle de vie plus long aux vêtements, tout en diminuant la production de pièces.

Le consommateur a le pouvoir

Et oui, nous avons tendance à trop l’oublier. Notre pouvoir est celui de choisir comment nous dépensons notre argent. Si les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la location de vêtements, les marques seront obligées de s’adapter.

Nos choix guident leurs actions. Aujourd’hui, nous n’avons aucun frein à consommer sans posséder. Preuve en est avec les locations de voiture, le prêt de matériel entre particuliers, ou encore les plateformes d’écoute de musique ou de streaming.

Cela peut aussi s’appliquer à terme pour la mode !

Quelques plateformes de location

Vous pouvez vous tourner vers :

Les Cachotières

Studio paillettes

Jaime Jaime pour les bijoux

Bocage location