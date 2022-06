The Avener à Biot pour la fête de la musique

Pour sa tournée estivale, The Avener s’arrête ce soir au Mouratoglou festival à Biot, pour la fête de la musique. A cette occasion, il est l’invité du Guest sur Radio Monaco. Il évoque notamment sa tournée, son nouveau titre Quando Quando, et son prochain album.



Depuis le 10 juin, The Avener est en pleine tournée estivale. De Marseille au Touquet, il passe par Biot ce soir pour la fête de la musique. Il enchaine les dates après sa tournée de printemps et déchaine les foules avec son nouveau titre Quando Quando en featuring avec Patricia Ferrara.

Ce nouveau son annonce d’ailleurs un album, le troisième de sa carrière. Une fois sa tournée terminée, il se mettra à fond dans l’élaboration de ce projet qu’il considère comme celui de la concrétisation.

Diner-concert au Mouratoglou festival

Le Mouratoglou festival voit le jour cet été au Mouratoglou Resort. Quatre soirées sont organisées et pour la grande première, c’est The Avener qui aura l’occasion de faire danser les invités. Au menu, c’est finger-food et street-food pour accompagner l’artiste Niçois.

Pour nous parler plus en détails de l’événements, Jorge Gonzales, le directeur du Mouratoglou Resort, est l’invité du Club Radio Monaco.



