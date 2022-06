« Je te promets » : Narcisse Mame nous annonce le tournage de la saison 3

« Je te promets » aura une suite sur TF1. Le tournage de la saison 3 débutera à la mi-juillet. Narcisse Mame reprendra les traits de Mathis, son personnage dans la série.

Depuis le 61e Festival de Télévision de Monte-Carlo, Narcisse Mame n’a pas éludé la question que tous les fans de « Je te promets » se posaient : « Je peux vous annoncer qu’il y aura bien une saison 3. On part en tournage à la mi-juillet et la diffusion est prévue au premier trimestre 2023″. Nous voilà rassurés.

Les deux premières saisons de l’adaptation française de « This is us » ont connu un succès populaire mérité. Ce succès, Narcisse Mame le mesure pleinement au contact des fans. « Les téléspectateurs adorent la série parce qu’ils s’identifient aux personnages et se retrouvent dans les thématiques fortes qui sont abordées » : l’adoption de Mathis, les problèmes de surpoids de Maud (jouée par Marilou Berry), les difficultés parentales ou professionnelles, etc.

Une nouvelle série tournée à Utelle

Au micro de Radio Monaco, le comédien revient sur ses premiers pas dans le métier et nous dévoile son actualité et ses projets : une nouvelle série tournée dans le village d’Utelle, dans les Alpes-Maritimes, son premier court-métrage en tant que réalisateur et son premier rôle principal au cinéma dans un film d’action.

Un autre acteur vedette de « Je te promets », Hugo Becker, alias Paul Gallo, nous a fait le plaisir de sa venue dans le studio éphémère de Radio Monaco installé au Grimaldi Forum pour le festival de télévision. Et il avait beaucoup de choses à nous annoncer !

Des personnages historiques pour Hugo Becker

En effet, l’acteur sera au casting de « Diane de Poitiers« , une mini-série historique pour France 2 où il incarnera Henri II aux côtés d’Isabelle Adjani, Virginie Ledoyen, Joey Starr, Gérard Depardieu ou encore Guillaume Gallienne.

On le verra également dans « The New Look », une série d’Apple TV + avec John Malkovich et Juliette Binoche. Il s’agit d’un thriller sur la seconde guerre mondiale et sur la résistance autour des grands couturiers Coco Chanel et Christian Dior. David Chase, le créateur de la série « Les Soprano » en est le showrunner. Enfin, « Vaincre ou Mourir » sortira au cinéma en février 2023.