Ose ta Métamorph’Ose avec Gustavine Mabiala

Aujourd’hui vous retrouvez Gustavine Mabiala, coach et thérapeute chez Ose ta Métamorph’Ose. Elle s’occupe du bien-être des particuliers et des professionnels. Elle vous présente les outils dont ils peuvent pour se déployer !

Le bilan de compétences

Objectif du bilan de compétences : faire un point sur notre carrière, analyser nos compétences professionnelles, nos aptitudes et nos motivations. Il est particulièrement utile pour définir un projet professionnel cohérent ou valider un projet de formation. Gustavine Mabiala propose un bilan de compétence 100% digital pour permettre à chacun d’etre autonome. Par ailleurs, il peut être pris en charge via le Compte Professionnel de Formation notamment !

Le bilan d’orientation avec Ose ta Métamorph’Ose

Il se rapproche du bilan de compétence, mais version junior ! Ose ta Métamorph’Ose offre donc l’opportunité aux plus jeunes d’apprendre à se connaitre pour se donner la chance de réussir. Ce processus a pour but de mettre en valeur leur potentiel. C’est un vrai coup de pouce pour l’enfant et c’est très rassurant pour les parents. Les adolescents de 14 ans peuvent en bénéficier dès l’âge de 14 ans.

La massothérapie pour dénouer les tensions

Autre corde à l’arc de Gustavine : la massothérapie. Beaucoup de personnes se retrouvent totalement bloqués au moment de se mettre en mouvement. En cause notamment : des valises invisibles ou encore des croyances limitantes. Ainsi avec cette méthode, elle retrace par des pressions sur le corps le trajet des émotions pour libérer le trop plein ! Il s’agit d’un massage personnalisé, même si le plus souvent les tensions se situent au niveau du crâne, du visage, ou encore du haut du dos.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Gustavine Mabiala via son site : ICI ou ICI

Ses coordonnées :

0650795556

Osetametamorphose@gmail.com