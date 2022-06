Adriana Karembeu peut passer des nuits entières à regarder des séries

Jean-Christophe SANCHEZ

Journaliste dans l'Afterwork entre 16h et 19h. Infos et météo toutes les 30 min, "L'instant média" tous les jours à 16h50 et 18h20, "Le Guest" les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17h20 et 18h50, "Sport Time", le mercredi à 17h10 et 18h40.