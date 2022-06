Direction le sentier Yoga à Valberg ! Christine Pianigiani vous embarque dans une marche zen à la rencontre des marmottes !

Valberg : des activités pour chaque saison

Valberg se situe au cœur du massif du Mercantour, à 1h15 du littoral, dans le haut pays. Aujourd’hui, vous découvrez le sentier yoga pour allier la marche et le yoga. Il se situe entre le golf de la station et le Col de l’Espaul qui est une porte d’entrée du Parc National du Mercantour.

Bonne nouvelle : c’est accessible à tous vu le faible dénivelé (140m) et il faut compter 1h30 pour parcourir les 2 km de sentier.

Le sentier Yoga : une vraie marche zen

Que vous soyez débutants, novices, experts, enfants dès 4 ans, adultes ou seniors : vous êtes tous bienvenus pour réaliser les 10 postures qui jalonnent le sentier Yoga.

Idéal pour énergiser votre corps grâce aux bienfaits combinés de la marche et du yoga. Les postures permettent de tonifier et détendre les muscles, renforcer les articulations, améliorer la posture, accroître la capacité pulmonaire, favoriser l’endurance et apaiser l’esprit. Le tout dans un cadre magnifique avec une vue sur les sommets environnants du Parc National du Mercantour !

Notez que vous pouvez prolonger la balade une fois arrivé au Col de l’Espaul. Vous pouvez effectuer soit la balade aux marmottes (petit sentier très facile), soit aller jusqu’au Lac de Beuil.

Le coup de coeur du Festival Envie d’Ailleurs

Christine Pianigini tient à souligner la programmation de la station de Valberg. En effet, elle propose tout au long des beaux jours de superbes activités. Au programme par exemple : des journées astronomiques, des randonnées à thème : gourmande, lecture, du géologue.

Vous retrouverez toutes les informations pratiques et plein d’autres idées balades sur le compte Instagram et Facebook Festival Envie d’ailleurs.

CREDIT PHOTO : Valberg