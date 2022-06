Trois livres à dévorer pendant l’été !

Avant l’arrivée de la pause estivale pour beaucoup d’entre vous, découvrez la sélection éco-responsable de la médiathèque de Monaco. Tour d’horizon des pépites littéraires avec Céline Sabine, adjointe au conservateur de la médiathèque de Monaco.

« Indice des feux » : lire pour réagir

C’est un roman signé Antoine Desjardins.

L’auteur québécois propose sept nouvelles avec pour fil rouge : le constat du délitement de la planète. En filigrane aussi l’angoisse de toute une génération face à l’irréversible transformation de son environnement ! Un recueil sans complaisance ni moralisme ! Notez qu’il a d’ailleurs reçu pour ce premier ouvrage le Prix du roman d’écologie.

La BD « Amalia » pour aborder la charge mentale et l’écologie

Une BD signée Aude Picault. Elle met en scène Amalia, au bord du burn-out. Sans cesse entrain de courir entre sa vie personnelle et professionnelle dans un monde où la rentabilité est devenue reine. Peu à peu, Amalia perd le sens de ce qu’elle fait. Les actualités qui pullulent sont loin de la rassurer. Elle finit par craquer !

Le plus champêtre : « Fleurs de saison »

Et on termine avec une touche de poésie champêtre avec « Fleurs de saison » signé Emmanuelle KECIR-LEPETIT et illustré par Lea MAUPETIT. Un ouvrage à partager en famille pour découvrir et redécouvrir l’histoire des fleurs, le tout agrémenté d’anecdotes.