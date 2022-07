Îles de Lérins: les poubelles, c’est terminé

Depuis 2019, l’île Saint-Honorat est dépourvu de poubelle. Depuis ce vendredi, il en est de même sur l’île Sainte-Marguerite. Les visiteurs doivent donc garder leurs déchets et les jeter sur le continent, pour préserver l’environnement. Thierry Gaudineau, le directeur de la propreté urbaine à la mairie de Cannes nous explique la démarche.



Près de 200 corbeilles ont été retiré de l’île Sainte-Marguerite. Une démarche qui vise à préserver la qualité du paysage, diminuer la production de déchets, éviter les passages de véhicules de services et améliorer l’esthétique des lieux de promenade. La mairie de Cannes a déjà mis cela en place sur l’île voisine de Saint-Honorat, avec succès. Ils réitèrent donc l’opération avec Sainte-Marguerite.

Une grosse campagne de communication

Pour sensibiliser les visiteurs à ce changement, la mairie de Cannes a prévu une grosse campagne de communication. Plusieurs panneaux expliquent la démarche, que ce soit sur l’île ou sur le quai. Sur les navettes maritimes, un message sonore est diffusé en 3 langues pour expliquer l’opération aux voyageurs. Des flyers sont aussi distribués.



La suppression des poubelles sur l’île Sainte-Marguerite devrait permettre de diminuer la pollution visuelle et de faire réfléchir les voyageurs quant à la production de déchets. La mairie de Cannes va aussi réaliser des économies sur le long terme au niveau des moyens humains et matériels obligatoire pour acheminer les déchets sur le continent. Les économies sont estimées à 340 000 euros par an.

Pour faciliter la transition, des sacs biosourcés seront distribués aux visiteurs. Un premier bilan sera dressé à l’issue de la saison estivale.