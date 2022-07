L’aéroport Nice Côte d’Azur fait face à l’afflux de touristes

Pour ce premier été post-Covid, le secteur de l’aviation est gravement touché. Entre manque de personnel dans les aéroports et annulations de vols des compagnies aériennes, beaucoup de touristes se retrouvent bloqués dans les grands hub. L’aéroport Nice Côte d’Azur ne déroge pas à la règle mais ils se disent totalement prêt à accueillir les visiteurs.



Les annulations de vol s’accumulent de la part des compagnies aériennes. Lufthansa va notamment annulé plus de 3000 vols cet été. Dans les aéroports, les files d’attente sont interminables pour les voyageurs qui enregistrent leurs bagages. Un habitué de l’aéroport de Nice explique qu’il faut maintenant arriver plus de trois heure avant le départ au lieu de deux heures auparavant.

Le secteur en sous-effectif après cette reprise post-Covid

Le secteur de l’aviation fait face à un manque de personnel. Les compagnies aériennes doivent parfois laisser des sièges vides pour n’engager que trois hôtesses ou stewarts sur un vol, au lieu de quatre habituellement. Les services de gestion des aéroports sont en sous-effectif ce qui donne des files interminables pour les touristes.

De son côté, Aymeric Staub, l’attaché de presse de l’aéroport Nice Côte d’Azur, assure qu’ils n’ont licenciés personne durant la crise et qu’ils sont prêt à accueillir les près de 15 millions de touristes par an (chiffres de 2019).



En cas de vol annulé, les passagers sont assurés

La compagnie aérienne EasyJet assure qu’en cas d’annulation de sa part les clients seront entièrement remboursé, et cela même si ils n’ont pas souscris à l’assurance. Au niveau des aéroports, ils ont un système pour orienter les voyageurs vers les logements les plus proche en attendant le prochain vol. Si ils ne trouvent pas de logement, ils ont une pièce avec des lits et un approvisionnement en eau et en nourriture.