Focus sur le haut pays grassois et la station de l’Audibergue

Ce jeudi, c’est émission spéciale en direct de l’Audibergue sur Radio Monaco. Nous vous faisons découvrir les acteurs locaux qui font vivre la région tout au long de l’année. Nous vous faisons découvrir également ce paysage montagneux a quelques pas seulement de la Côte d’Azur. Pour notre premier invité, nous recevons Stéphane Bergeon, adjoint au maire à la mairie de Caille. Il nous parle du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et des festivals de musique dans sa commune.



Toujours à Caille, vous pouvez retrouver l’Alpen Roc. C’est un lieu de passage pour les touristes des Gorges du Verdon, un endroit où chacun peut se reposer. L’Alpen Roc est un mélange de chalet, de gîte et de chambre d’hôte. Les chalets ont la particularité d’avoir un intérieur très moderne. Les produits pour le petit-déjeuner et autre repas proviennent tout droit de producteurs locaux et tout est fait-maison. Pour nous en parler d’avantage, nous recevons Cédrick Soria, le gérant de l’Alpen Roc.



Le village de Thorenc et son festival d’art

Nous partons désormais dans le petit village de Thorenc. Et pour nous parler de son histoire, nous recevons Birgitte Friland de l’association des amis de Thorenc. Elle nous parle également du festival Thorenc d’art qui est organisé par l’association.



Pour retrouver toutes les infos du Thorenc d’art, rendez-vous sur thorencdart.com. Justement, nous recevons ensuite les lauréats de cette édition, Sarah et César. Ils nous parlent des œuvres qui leur ont permis de gagner ce prix. Ils sont étudiant à la Villa Arson, l’école nationale d’art plastique à Nice. Ils évoquent cette école reconnue dans la région.



Des activités originales

Les activités dans le haut-pays grassois sont nombreuse et c’est peut-être celle-ci la plus atypique. À Saint-Auban, un guide propose de découvrir la musique des plantes. Muni de son transcodeur, Jean-Luc Manneveau installe 2 capteurs, un sur le sol et un sur les feuilles pour récupérer les ondes. La fréquence est ensuite transformée en son. Pour découvrir la musique végétale, rendez-vous tous les vendredis à partir du 15 juillet à la station Gréolières-les-neiges. Jean-Luc Manneveau est notre invité pour nous parler de cette pratique crée il y a plus de 120 ans.



Pour conclure cette émission spéciale sur le haut pays grassois, nous recevons Jean-Paul Rouquier, l’ancien directeur d’exploitation de la station Gréolières l’Audibergue. Il a pris sa retraite à la fin du mois de juin mais il reste bien sur attaché à ces terres. Il nous décris la station et les activités d’été qui ont pris de l’ampleur au fil des dernières années.



Retrouvez ici tous les invités de cette émission spéciale sur le haut-pays grassois et la station de l’Audibergue, et notamment Jérôme Viaud, le maire de Grasse, et Pascal Brochiero, directeur général de l’office de tourisme de Grasse.