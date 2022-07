La station de l’Audibergue en pleine saison estivale

Ce jeudi c’est émission spéciale en direct de la station de l’Audibergue. À cette occasion, nous recevons Jérôme Viaud, le maire de Grasse et le président du Syndicat mixte de Gréolières l’Audibergue. Il nous détaille les activités estivales du haut-pays grassois.



Le haut-pays grassois et la station de l’Audibergue ne vit plus seulement l’hiver. Depuis plusieurs années, la région développe ses activités estivales. Randonnée, accrobranche, VTT, Trail, les activités proposées sont nombreuses.

L’Audibergue est un lieu spécial où mer et montagne se rencontrent. Le sommet offre une vue splendide sur la Méditerranée alors que la ville de Grasse est à seulement quelques minutes.

Plusieurs événements culturels et artistiques sont organisées. Des concerts et festivals de musiques sont prévus tout l’été. Le Thorenc d’art offre aussi une visibilité aux artistes et notamment ceux de la Villa Arson. Le haut-pays grassois offre un paysage écologique rare et les autorités locales font de la préservation de cet environnent une priorité.

