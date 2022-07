Le pays de Grasse et son développement touritique

Ce jeudi c’est émission spéciale en direct de l’Audibergue sur Radio Monaco. À cette occasion nous recevons Pascal Brochiero, le directeur de l’office du tourisme de Grasse. Il nous parle du travail réalisé par toute les équipes pour valoriser le tourisme au pays de Grasse.



Dans les 23 communes du pays de Grasse et ses centaines de kilomètre carrés qui mélangent vie et nature. « Loin de tout et prêt de tout », c’est comme cela que Pascal Brochiero caractérise le pays de Grasse.

Pour promouvoir la région, l’Office du tourisme utilise plusieurs moyens de communication: en physique dans des salons, foires ou marchés, et en digital sur tous les réseaux. Cette communication est basée sur les qualités de la région, à savoir ses fleurs et son parfum, sa culture et son patrimoine, et son art de vivre et sa gastronomie.

Retrouvez également les autres invités de cette émission spéciale en direct de l’Audibergue.