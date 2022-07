Au Château de Berne, entre prestige et convivialité

Vous connaissez forcément le Château de Berne pour ses vins de Provence. Mais saviez-vous que le prestigieux domaine abrite aussi, sur plus de 1000 hectares, un hôtel 5 étoiles Relais et Château, un Spa Cinq Mondes et deux restaurants ?

Selon votre budget et vos envies, vous aurez le choix entre le gastronomique Jardin de Berne, 1 étoile au Guide Michelin, et Le Bistrot qui arbore un Bib Gourmand grâce à son excellent rapport qualité-prix.

Accolé à la cave du domaine, ce dernier vous accueille, en cette saison estivale, sur sa terrasse ombragée, au chant des cigales.

Arrivée il y a cinq ans comme chef de partie, Aurélie Liautaud a pris, en janvier dernier, les commandes de la cuisine du Bistrot.

Pour un moment de partage et de convivialité, et pour satisfaire toute la famille, le Bistrot de Berne vous propose d’excellentes pizzas, des burgers maison et de savoureuses planches à partager.

Une ode aux légumes du potager

Si vous recherchez quelque chose de plus travaillé, vous pourrez jeter votre dévolu sur le menu du chef à 35 euros (menu Bib gourmand) composé de deux entrées, deux plats et deux desserts. Sa composition change très régulièrement en fonction des saisons, des arrivages et de l’inspiration du chef et de sa brigade.

Le menu à 55 euros offre plus de flexibilité avec un choix d’entrée, plat et dessert à la carte, le tout arrosé des bons vins du domaine.

Dans tous les cas, la cuisine du Bistrot de Berne, où règne convivialité et authenticité, fait la part belle aux légumes et herbes de Provence du potager.

Le Bistrot de Berne est ouvert tous les jours pour le déjeuner et le dîner.