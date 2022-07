Charles Leclerc renoue avec la victoire en Autriche

Une fin de course stressante pour Charles Leclerc mais une victoire qui fait du bien! À Spielberg, sur les terres de RedBull, la monoplace rouge était la plus rapide et le Monégasque en a profité. Il s’impose devant Max Verstappen, leader du championnat, et Lewis Hamilton. Au classement, il revient à 38 points du Néerlandais.

After the last 5 race weekends where everything went wrong, it feels so good to be back on top.

Feel sorry for Carlos as it should have been a 1-2.

Let’s keep pushing ❤️ pic.twitter.com/6GmF8rrw40

