Elon Musk se moque ouvertement de Twitter

Après avoir renoncé à racheter Twitter, Elon Musk multiplie les publications pour narguer le réseau social. De nouvelles provocations en réponse au conseil d’administration de l’entreprise. Ce dernier compte en effet saisir la justice pour forcer le patron de Tesla à honorer le rachat.

Finalement, c’est non. Dans un document transmis vendredi aux autorités financières américaines, Elon Musk a a annoncé qu’il ne souhaitait plus acquérir Twitter. Accusant l’entreprise d’avoir fourni de fausses données sur son nombre réel d’abonnés, le fondateur de Tesla a rangé son carnet de chèques. Plus question pour lui de débourser 43,2 milliards d’euros (44 milliards de dollars) pour acheter le réseau social.

En effet, Elon Musk reproche à Twitter de ne pas lui fournir les indicateurs précis concernant les spams et les faux comptes qui circulent sur la plateforme. Twitter a beau marteler que les faux comptes représentent 5% des 217 millions d’utilisateurs journaliers actifs, le natif de Pretoria refuse d’y croire. Il dénonce même une stratégie frauduleuse destinée à gonfler la valeur de la société et donc son prix de vente.

Pour autant, le bras de fer n’est pas vraiment terminé. Le président du conseil d’administration de Twitter, Bret Taylor, a annoncé que l’entreprise allait engager une action en justice pour « faire respecter l’accord » de rachat. Non seulement il exige que la transaction ait lieu mais il entend aussi qu’elle se fasse au prix qui avait été convenu.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022