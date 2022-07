Christian Louboutin l’exhibitionniste : chapitre 2

Les souliers les plus emblématiques de France sont actuellement au Grimaldi Forum. Les œuvres de Christian Louboutin sont à l’honneur du 9 juillet au 28 aout. Ses créations et son imaginaire sont exposés tout l’été à Monaco pour le chapitre 2 de Christian Louboutin: l’exhibitionniste. Et pour nous en parler, qui de mieux que l’artiste lui-même? Il est notre invité sur Radio Monaco.



Cette exposition présente les œuvres de Christian Louboutin et ceux qui l’ont inspiré, mais également celles de collectionneurs et institutions. L’artiste apprécie notamment le musée océanographique de Monaco, qui est représenté au Grimaldi Forum. L’expert des souliers aime aussi l’environnement marin et cette passion est représentée dans ses œuvres.

Le chapitre 2

Le chapitre 1 de l’exposition était à Paris au palais de la Porte Dorée, un lieu important dans l’enfance de l’artiste. Pour ce chapitre 2, Christian Louboutin a choisi Monaco. Il a un lien étroit avec la principauté, notamment dans sa relation avec la Princesse Caroline et son attrait pour le musée océanographique.

Au total, 2000 mètres carrés sont à disposition de l’artiste pour son exposition, soit le double de l’espace au palais de la Porte-Dorée. Pour nous en parler plus en détails, Olivier Gabet est notre invité. C’est le commissaire de l’exposition.



La grande expo culturelle de l’été au Grimaldi Forum

Chaque année, le Grimaldi Forum organise une grande exposition qui reste en place tout l’été. Cette année, c’est donc au tour de Christian Louboutin: l’exhibitionniste de prendre place ici. Un thème qui est peu exposé au Grimaldi Forum, le regard d’un artiste sur sa création artistique, mais qui fait déplacer les touristes. Pour nous en parler, nous recevons Sylvie Biancheri, la directrice générale du Grimaldi Forum.