Le Nice Jazz festival, un incontournable sur la Côte d’Azur

Le jazz sous toutes ses formes, un festival transgénérationnel et multiculturel, c’est le Nice Jazz Festival. Du 15 au 19 juillet, retrouvez les meilleurs artistes jazz pour ce rendez-vous incontournable de l’été sur la Côte d’Azur.



Un tour du monde musical, de la France au continent Africain en passant par Israël et l’Amérique du Nord et du Sud, tous les paysages musicaux sont représentés au Nice Jazz Festival. La palette d’artistes est large et comprend du jazz traditionnel mais également les nouvelles tendances, car le style se renouvelle sans cesse.

Petit à petit le festival a évolué et les organisateurs invitent aussi des artistes issus davantage de la pop que du jazz. Au programme, retrouvez notamment Clara Luciani le 16 juillet, le groupe Deluxe le 17 juillet et Céleste et H.E.R le 18 juillet.