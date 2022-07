Une journée rafraîchissante à la Siagne

On s’envole direction la rivière de la Siagne et son fameux et Pont des Tuves. Au programme, fraîcheur, bain de verdure et un dépaysement garanti !

La Siagne : un havre de paix

Il faut s’élancer de Montauroux, situé dans l’Est Var. Cette randonnée de neuf km est accessible à tous et dure environ 3h30. Côté dénivelé, il reste tout à fait raisonnable : environ 300 mètres. Et bonne nouvelle pour la saison, la balade est bien ombragée.

Pour accéder à la Siagne, depuis Montauraux, il faut prendre le chemin de Siagne et suivre les panneaux indiquant “la Siagne” et le “pont de Tuve”. La route devient ensuite un chemin plutôt cabossé mais tout à fait “roulable” en faisant attention.

Après 3 km de ce chemin, vous arrivez au niveau d’installation EDF, vous pouvez vous garer.

La Siagne et ses immanquables

Vous pourrez admirer l’eau couleur émeraude de la Siagne et vous baigner dans l’eau bien fraîche.En effet, la température est constante au fil des saisons et ne dépasse pas les 12 degrés. Idéal pour une cryothérapie naturelle ou une thalasso revigorante.

Vous serez immerger dans une nature luxuriante. L’eau a créée par endroit des gorges profondes. On aperçoit aussi des cascades de tuf, des criques enchantées ou encore des abris sous roche.

Anecdote insolite : lorsque vous êtes sur le pont des Tuves, vous avez un pied dans les deux départements. Et oui, ce pont génois construit en 1802 relie les deux rives des départements du Var et des Alpes-Maritimes.

Côté activités estivales : pique-nique et bronzage sont d’actualité sur les plages de galets blancs qui bordent la rivière.

Si vous souhaitez découvrir plus d’idées balades et randonnées, RDV sur le compte Instagram du Festival Envie d’Ailleurs !