Mike James rempile pour deux saisons avec la Roca Team

Le meneur de jeu américain n’a pas fini d’enflammer la salle Gaston Médecin. L’AS Monaco Basket a annoncé jeudi 14 juillet la prolongation de son contrat.

Son nom était sur toutes lèvres cette saison chez les supporters de la Roca Team. Mike James, qui fêtera ses 32 ans le 18 août, a décidé de rester sur le Rocher. L’ASM Basket a en effet annoncé hier la prolongation pour deux saisons de son meneur de jeu américain. « Auteur d’un exercice très accompli, qui lui a valu les compliments et les louanges de ses pairs, le leader naturel de l’équipe est tombé d’accord avec les dirigeants« , explique le club. Sous les ordres de Sasa Obradovic, le natif de Portland a souvent joué les hommes décisifs pour propulser son équipe jusqu’aux playoffs de l’Euroleague. Une première dans l’histoire des Roca Boys.

Objectif: le final four de l’Euroleague

Loin de se contenter de cette très belle saison, Mike James souhaite aller encore plus loin. Selon l’ASM Basket, le joueur compte en effet emmener ses coéquipiers jusqu’au final four de la compétition européenne. Il entend également remporter le championnat de France. Un défi on ne peut plus réaliste étant donné la prestation époustouflante de Monaco lors de la finale de la Betclic Elite contre l’ASVEL. En effet, le club de Tony Parker aura du jouer cinq rencontres et batailler lors d’ultimes prolongations pour arracher son 21e titre le 25 juin dernier.

A l’heure où de nouveaux recrutements sont attendus chez les rouges et blancs, la prolongation de Mike James semble donc dessiner d’heureuses perspectives sur le rocher. En attendant les renforts, l’Américain peut commencer à se projeter vers la prochaine saison. Selon le calendrier de l’Euroleague, l’AS Monaco Basket jouera son premier match européen sur le parquet de la Virtus Bologne. Ce sera le 7 octobre.