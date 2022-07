Covid-19 : A Monaco, le pic de la 7e vague semble dépassé

Le bilan sanitaire hebdomadaire de la Principauté fait état d’indicateurs en baisse. La semaine dernière, 180 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés.

Ainsi, le nombre de contaminations reste élevé en Principauté mais il reflue : On en déplorait 100 de plus la semaine précédente. Concernant les hospitalisations, 29 personnes, dont 22 résidentes, sont prises en charge au Centre Hospitalier Princesse Grace. Aucun patient n’est soigné en réanimation. Par ailleurs, 85 personnes sont suivies par le Centre de Suivi à Domicile qui soutient médicalement les patients, présentant peu de symptômes, invités à se confiner à domicile.

Le gouvernement princier communique également les chiffres relatifs au dépistage. Selon lui, 1 875 tests PCR et antigéniques ont été réalisés entre le 18 juillet et le 24 juillet inclus. Le taux de positivité des tests pratiqués est de 20,3%. Le taux d’incidence, soit le nombre de personnes positives ramené sur une base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés s’élève à 460 contre 733 la semaine précédente.

Vaccination et dépistage facilités

En cette période de vacances estivales, le gouvernement a souhaité faciliter l’accès aux centres de dépistage et de vaccination. Ainsi, les Monégasques et les résidents peuvent désormais se présenter sans rendez-vous (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00) au Centre de dépistage de l’Auditorium Rainier III. Les salariés et les enfants non-résidents scolarisés en Principauté bénéficient également de cette possibilité à condition de présenter une prescription médicale.

En outre, les patients souhaitant se faire dépister ou vacciner ont également la possibilité d’effectuer une prise de rendez-vous en ligne depuis le site Monaco Santé. Cette formalité simplifiée est ouverte aux Monégasques, aux résidents, aux salariés et aux enfants non-résidents scolarisés en Principauté.

Les autorités sanitaires encouragent vivement les personnes de plus de 60 ans et les personnes présentant un risque élevé de développer une forme grave, à réaliser un deuxième rappel vaccinal

(4ème dose). La vaccination se fait sur base du volontariat et est totalement gratuite.