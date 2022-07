Les lacs des Millefonts : paysage saisissant dans le Mercantour

Aujourd’hui vous tutoyez les cimes du Mercantour à la découverte de superbes paysages : rendez-vous aux Lacs des Millefonts ! Une idée balade présentée par le Festival Envie d’Ailleurs !

Les lacs des Millefonts : cinq lacs

C’est une randonnée de difficulté moyenne. Elle fait environ 7,5 km et se parcourt en 3h30 environ. Pour en profiter, RDV au coeur du Mercantour à un peu plus d’une heure du littoral, sur le territoire de la Colmiane Valdeblore.

Pour le départ, garez-vous au parking des Millefonts. Ensuite, il va falloir monter vers les lacs depuis la balise 82 qui se trouve en bord de route.

La randonnée affiche 400m de dénivelé. Si le dénivelé vous fait peur, sachez que les sentiers sont très praticables. Par ailleurs, le parcours offre la possibilité de s’arrêter à tout moment. Selon votre niveau et vos envies du moment, vous aurez donc le choix de vous arrêter au bord d’un des cinq Lacs, de monter jusqu’au col du Barn ou bien de grimper jusqu’au sommet du Mont Pépoiri!

Les paysages sont tellement beaux tout au long du chemin que vous ne serez pas déçu d’avoir fait cette randonnée, même partiellement.

L’idéal pour profiter de cette randonnée est de s’élancer entre juin et septembre. Attention au printemps, il n’est pas rare que les sentiers vers les Lacs des Millefonts soient encore recouverts de neige et de glace.

Les lacs des Millefonts : paysage à couper le souffle

Une fois encore vous pourrez vous rafraîchir dans un des 5 lacs glaciaires. Ils s’étagent entre 2229 m d’altitude pour le premier lac et 2375 m pour le cinquième.

Le premier lac sur le parcours est le lac Petit. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il est en réalité le plus grand de tous ! Tout près se trouve un deuxième petit lac sans nom.

Cette randonnée mène ensuite au lac Long (2350 m) puis au lac Gros (2375 m), le plus haut de tous.

Quant au lac Rond, qui est parfois asséché en fin de saison, il se découvre sur le chemin du retour.«

Vous en prendrez plein les yeux tout au long de la balade. La vue depuis le col du Barn est déjà très belle. Les randonneurs les plus aguerris ne résisteront pas à l’appel du Mont Pépoiri. Il faut grimper dur pour accéder à son sommet, mais vos efforts seront récompensés par une vue fabuleuse. Le panorama à 360° du Mont Pépoiri est très vaste et ouvre le regard sur le Massif du Mercantour, jusqu’au Massif des Merveilles et toute la ligne franco-italienne.

Vous aurez aussi une vue sur les lacs de Millefonts en contrebas. Vous allez en prendre plein les yeux.

Pourquoi pas prolonger la balade ?

Christine vous conseille de prévoir cette randonnée sur deux jours. Apportez votre tente pour pouvoir bivouaquer sur place. Le bivouac est en effet autorisé de 19h à 9h. Vous pourrez ainsi apprécier pleinement de la beauté du paysage à différents moments de la journée et choisir votre emplacement afin de vous lever le lendemain matin avec vue sur l’un des lacs.

Petite astuce pour les randonneurs avertis : sachez qu’avec Ane de Blore, il est possible de partir avec un âne de bat pendant deux jours d’itinérance.

Vous retrouverez toutes les informations pratiques et plein d’autres idées balades sur le compte Instagram et Facebook Festival Envie d’ailleurs.