L’Ambassade de Monaco aux Etats-Unis honore l’avènement du Prince Albert II et l’exposition « Grace of Monaco »

Le 19 juillet, une réception était organisée à l’Ambassade de Monaco aux Etats-Unis en l’honneur de l’anniversaire de l’avènement de S.A.S. le Prince Albert II et de l’exposition « Grace of Monaco : Princess in Dior ». Une centaine d’invités étaient présents. Plusieurs évènements ont été annoncés.

C’est le 40ème anniversaire de la disparition de la Princesse Grace Kelly. Pour l’occasion, le Hillwood Museum Estate and Gardens organise l’exposition « Grace of Monaco : Princess in Dior ». En son honneur, ainsi que pour l’anniversaire de l’avènement du Prince Albert II, l’Ambassade de Monaco organisait une grande réception ce 19 juillet.

Une centaine d’invités du monde diplomatique, politique et culturel étaient présents. Parmi eux, les ambassadeurs de France, Jordanie, Portugal, Slovaquie, Rwanda et Yémen, des représentants de la Maison blanche et du Département d’Etat, ainsi que des institutions culturelles comme le Kennedy Center, la Smithsonian Institution, la Motion Picture Association of America et la Fondation Princesse Grace-USA.

Plusieurs évènements annoncés

Maguy Maccario Doyle, l’Ambassadrice de Monaco aux Etats-Unis et au Canada, a profité de cette réception pour annoncer plusieurs évènements. Fin novembre, il y aura la première représentation au Kennedy Center des Ballets de Monte-Carlo.

Deux expositions de photographies sont également annoncées. Une en partenariat avec la Fondation S.A.S. le Prince Albert II, et une autre qui s’intitule « Legends of Monaco » qui se tiendra à la « Maison française de l’Ambassade de France.