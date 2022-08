Nouvelle ligne Air France de Paris Charles de Gaulle à New York Newark-Liberty

A partir du 12 décembre, la compagnie Air France ouvre une nouvelle liaison entre Paris et New York, pour desservir l’aéroport Newark-Liberty, à 30 kilomètres de Manhattan. Les vols seront opérés en Boeing 777-200 et ses 280 places.

Air France va offrir à ses clients le choix d’atterrir dans les deux aéroports de New York, après la ligne directe vers John F. Kennedy. La compagnie souhaite renforcer son leadership sur l’axe Paris-New York. Ainsi, un vol vers Newark-Liberty sera disponible tous les jours au départ de Charles de Gaulle à 12h30. Le retour se fera à 17h05 avec une arrivée prévue à 6h05, le lendemain matin en France. Les vols seront assurés par un Boeing 777-200 et ses 280 places (40 en Business, 24 en Premium Economy et 216 en Economy)

Le retour d’Air France à Newark

La compagnie retrouve une ligne directe vers Newark-Liberty, après sa disparition en 2012. Cette liaison vient s’ajouter aux six vols quotidiens d’Air France de Paris Charles de Gaulle à New York JFK. Ce sera la 18e destination d’Air France en Amérique du Nord avec Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York JFK, San Francisco, Seattle et Washington D.C aux Etats-Unis, Montréal, Toronto et Vancouver au Canada, et Cancún et Mexico City au Mexique.