L’AS Monaco est sur la corde raide. Le match nul (1-1) concédé au PSV Eindhoven, au stade Louis II, ne place pas le club princier dans une situation confortable. La qualification pour les barrages de la Ligue des champions est loin d’être acquise.

A l’issue de la première manche, le suspense reste entier. Au stade Louis II hier soir, l’AS Monaco et le PSV Eindhoven n’ont pas réussi à se départager et tout se jouera donc au match retour aux Pays-Bas, mardi prochain. Pour les footballeurs monégasques, cela ne sera certainement pas une partie de plaisir mais la situation aurait pu être plus compliquée.

Longtemps menés après l’ouverture du score signée Veerman (37e), les Rouge et Blanc sont revenus au courage en fin de match. C’est le défenseur Axel Disasi qui a délivré les siens, battant de près l’ancien gardien de l’OGC Nice Walter Benitez, à la réception d’un coup franc d’Ismail Jakobs (80e).

Le poteau de Fofana laisse des regrets

Dans un dernier quart d’heure à sens unique, les Monégasques auraient même pu faire la différence. Avec un brin de réussite, la tête de Youssouf Fofana aurait fini au fond des filets au lieu d’échouer sur le poteau. Mais le sort en a décidé autrement.

L’AS Monaco a-t-elle réagi trop tard ? Sans doute. La prestation livrée en première mi-temps fut insipide même si l’ASM aurait pu bénéficier d’un pénalty sur une frappe de Fofana contrée de la main par Teze (33e). En deuxième mi-temps, les joueurs de Philippe Clément ont été nettement plus tranchants et les entrées successives de Diatta, Gelson Martins, Embolo et Diop ont tout changé.

En attendant de retrouver le PSV Eindhoven dans un Philips Stadion plein à craquer mardi prochain, l’AS Monaco aura un premier choc à négocier pour la reprise de la Ligue 1. Les Rouge et Blanc se déplaceront samedi (17h) au stade de la Meinau pour y affronter le RC Strasbourg.