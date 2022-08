Ça vous dit une « Nuit de la chauve-souris » ?

La Direction de l’Environnement organise une Nuit de la chauve-souris le 11 août prochain à Monaco. Spoil: rien à voir avec les vampires.

Les chauve-souris méritent-elles d’être aussi mal aimées ? Certainement pas. Malheureusement, les hypothèses sur l’apparition du Covid-19 n’ont pas rendu service à ce petit mammifère nocturne. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces créatures fascinantes, rendez-vous le jeudi 11 août à Monaco. À partir de 19h, les locaux de la Mission pour la Transition Energétique accueilleront une « Nuit de la chauve-souris ».

Protéger les chauves-souris

La Direction de l’Environnement organise cet événement afin de promouvoir la protection des chauves-souris. En effet, l’objectif est de permettre au grand public de mieux connaître ces chiroptères aux capacités insoupçonnées. La Principauté a d’ailleurs mis en place des mesures destinées à préserver ces animaux.

La Nuit de la chauve-souris sera ouverte à 20 personnes maximum. Au programme: une présentation et un film suivis d’une session d’écoute nocturne dans les jardins Saint-Martin. Pour vous renseigner ou vous inscrire, il faut écrire à environnement@gouv.mc

Et pour le plaisir, on laisse avec cette scène mythique de la série The Office. À ne surtout pas imiter si jamais vous croisez une chauve-souris.