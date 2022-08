« Aux bons enfants », bistrot provençal aux valeurs familiales

« Aux Bons Enfants », à Cannes, on cultive des valeurs familiales et mitonne des classiques de la cuisine provençale et piémontaise.

Dans la fourmilière de la rue Meynadier, « Aux Bons Enfants » est une institution. De génération en génération, on y perpétue une longue tradition familiale. Comme ses parents avant lui, Luc Giorsetti a repris l’affaire créée par sa grand-mère en 1935 ! On s’y attable avec des amis ou avec la famille et on y savoure de bons petits plats comme à la maison.

Au fil des décennies, le chef a apporté à son bistrot provençal et à sa cuisine des améliorations par petites touches mais les fondamentaux restent. « On a essayé d’évoluer mais sans révolutionner le concept » explique Luc Giorsetti. « On a toujours travaillé des produits frais, locaux et certaines recettes faites par ma grand-mère sont toujours à la carte ! Les produits du terroir sont sélectionnés chaque matin tout près, au Marché Forville de Cannes, chez les producteurs locaux, les artisans bouchers, poissonniers ou fromagers.

Parmi les grands classiques figurent les incontournables petits farcis (photo ci-dessous), la soupe de poissons réalisée à la partir de la pêche locale, l’aïoli ou la traditionnelle daube à la Niçoise accompagnée de gnocchis.

En dessert, le tiramisu est une valeur sûre. Mais si vous préférez les douceurs fruitées, une soupe de fruits glacée ou un clafoutis seront plus adaptés.

Fidèle aux critères du Bib Gourmand que le Guide Michelin attribue au restaurant cannois, le menu avec entrée-plat-dessert est à 35 euros. « Aux Bons Enfants » vous accueille tous les jours en juillet et août au 80 rue Meynadier. Hors saison, il est ouvert du lundi au samedi. Les réservations sont prises au 06 18 81 37 47.