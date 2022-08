Grace Kelly: une princesse en Dior

Depuis le 11 juin et jusqu’au 8 janvier 2023, la princesse Grace Kelly est à l’honneur au Hillwood Estate, Museum and Gardens. L’exposition « Grace of Monaco: Princess in Dior » célèbre la relation entre la princesse Grace et le haut couturier Dior à travers des vêtements, accessoires et photos.

Cette exposition a vu le jour au Musée Dior de Granville en France et elle est présente pour la première fois en Amérique du Nord. Elle présente des vêtements, accessoires et photos prêtés par le Palais de Monaco.

L’exposition met en lumière la relation entre Grace Kelly et la maison Dior et son directeur artistique Marc Bohan. Ce dernier était un ami proche de la princesse et ils avaient la même vision de la mode. Le directeur artistique déclare qu’elle « incarnait mon style, un style qui a attiré votre attention mais qui n’a jamais été excessif ». Environ un tiers de la garde-robe de la princesse Grace était du Dior, ce qui montre son intérêt pour la marque et son prestige.

Une princesse en Dior

Grace Kelly a fait de nombreuses apparitions en tenue Dior, dans des ensembles, des robes et avec des accessoires comme des chapeaux, qu’elle appréciait particulièrement. Sa relation avec la maison débute lorsqu’elle porte la robe « Caracas » de la collection printemps-été 1954 de Christian Dior-New York à l’avant-première du film Fenêtre sur cour.

Quand Grace Kelly épouse le prince Rainier III de Monaco, elle continue de porter des belles tenues. Pour sa première apparition publique après l’annonce des fiançailles, elle porte des robes de haute couture de Christian Dior, qui font de la Princesse Grace une icône de la maison française.