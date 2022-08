A la veille du meeting Herculis, un point sur le programme et les athlètes présents

Les athlètes vont faire trembler la piste du stade Louis II demain soir. Au programme 14 épreuves Wanda Diamond League, le sommet de l’athlétisme mondial. Pendant trois heures, les épreuves vont se succéder et les spectateurs auront l’occasion de voir certains des meilleurs athlètes mondiaux à Monaco.

C’est la grande répétition avant les championnats d’Europe. Le meeting Herculis à Monaco promet toujours du grand spectacle. Cette année, 21 champions du monde et olympiques fouleront la piste du stade Louis II. Une piste qui sourit généralement aux athlètes qui brisent souvent des records du monde. C’est la seule parmi tous les meetings de la Wanda Diamond League à en avoir connu quatre records toujours d’actualité, c’était en 2018.

14 épreuves Wanda Diamond League sont au programme:

Pour les femmes: 100m, 400m, 1.500m, 400m haies, 3.000m steeple, Perche, Triple saut, Javelot

Pour les hommes: 200m, 1.000m, 3.000m, 110m haies, Hauteur, Longueur

6 champions olympiques de Tokyo

Il y aura du très beau monde demain soir. Parmi tous les athlètes, 6 ont été titrés aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière.

Pour le demi-fond, deux spécialistes sont présentes: Faith Kipyegon sur le 1.500m et Peruth Chemutai sur le 3.000m steeple. La première a réalisé un grand coup l’an dernier avec la meilleure performance mondiale de la saison, record personnel et national en 3’51″07. La dernière essaiera quant à elle de briser pour la première fois la barrière des 9 minutes sur le 3.000m steeple. Ces deux courses sont respectivement à 20h32 et 21h44

Au niveau sprint, il faudra suivre le Jamaïquain Hansle Parchment sur 110m haies. Il vient avec l’ambition de courir plus vite que ses 13″09 cette année. La course est à 20h47. Du côté des sauts, chaque spécialité aura son champion. Pour le saut en longueur, le stade Louis II retrouve son précédent vainqueur, le Grec Miltiadis Tentoglou, à 18h30.

Du côté du saut en hauteur, l’Italien Gianmarco Tamberi retrouve la piste de son record personnel de 2m39 réalisé en 2016. Il sautera à 19h45. Pour la perche femme, il faudra surveiller Katie Nageotte malgré son niveau moins élevé que l’an dernier, à 19h20. Elle sera confrontée à la niçoise Margot Chevrier.

5 champions de France

Le meeting Herculis offre la possibilité à 5 champions de France de se confronter aux meilleurs athlètes mondiaux. Tout d’abord, Jimmy Gressier qui est aligné sur le 3.000m pour travailler sa vitesse, lui qui est un adepte du 5km route. En 2020, il avait d’ailleurs établi son record à Monaco.

Il y a ensuite Benjamin Robert sur le 1.000m. Il est en bonne forme après sa victoire récente au meeting de Paris. Au niveau du 110m haies, il faudra suivre Sasha Zhoya, qui aura à cœur de fouler la piste du record de France de Pascal Martinot-Lagarde. Sur le 400m haies féminin, Camille Séri est quant à elle en test, avant ses premiers championnats d’Europe.

Pour la perche femme, Margot Chevrier devrait faire lever la foule, elle qui est originaire et licenciée à Nice. Elle fera face à une belle opposition pour sa première Wanda Diamond League. Une chance pour elle de battre son record de 4m70 et de viser le record de France à 4m75.