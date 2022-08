L’AS Monaco lance « les ruches rouges et blanches »

Cette saison, les buts de l’AS Monaco en Ligue 1 vont compter double, pour le championnat et pour la préservation de la biodiversité. Tous les dix buts, une ruche d’environ 40.000 abeilles va faire son apparition dans une des fermes urbaines de Terrae.

L’AS Monaco s’engage en faveur de la biodiversité avec le lancement des ruches rouges et blanches. Tous les 10 buts en championnat, le club va financer une ruche d’une capacité de 40.000 abeilles dans une des fermes urbaines de Terrae, dans le quartier du Larvotto à Monaco, à quelques pas du stade Louis II.

L’année dernière, les rouges et blanc ont marqué 60 buts en championnat, ce qui aurait permis la création de six ruches, soit un total d’environ 200.000 abeilles. Après la mise en place de ces habitats naturels, le club va récolter 6 à 8 kilos du miel pour l’offrir aux délégations adverses dans le cadre des échanges protocolaires avec les autres clubs. Différents projets seront aussi réalisés avec le reste de la récolte.

L’agriculture urbaine de Terrae

La société Monégasque Terrae produit de l’agriculture urbaine et notamment des potagers bio en plein sol ou sur les toits des immeubles. Les abeilles font partie intégrante de l’écosystème Terrae avec 10 ruches et plus de 80 kilos de miel produit chaque année.