Adamé et Carlos Lopes animent la 6ème soirée des Nuits Dime On du Cap Estel

C’est la 5ème édition des Nuits Dime On du Cap Estel. Dans cet hôtel 5 étoiles, des artistes internationaux performent durant tout l’été. Pour la sixième soirée de cette édition, l’artiste Adamé s’est chargé de l’animation, avec en première partie le membre du label Dime On Music Carlos Lopes. Les Nuits Dime On se poursuivent jusqu’au 26 août. Babette, la directrice du Cap Estel, et Medi, le directeur de Dime On Music sont nos invités sur Radio Monaco.

Les Nuits Dime On du Cap Estel existent depuis 2018. De juin à septembre, les artistes s’enchainent tous les vendredis. Six des neuf soirées proposées cet été sont déjà passées, avec des artistes comme Keziah Jones, Joyce Jonathan, Hyleen ou Ayo. La toute dernière avec Adamé s’est déroulée le 5 août. Ce dernier est notre invité et il nous fait découvrir le son « Qu’on m’appelle Adamé ».





Pour cette sixième soirée des Nuits Dime On, Adamé était accompagné de Carlos Lopes, artiste membre du label Dime On Music. Il est également notre invité sur Radio Monaco. Il nous interprète le titre « Mamai ».





Un cadre idyllique à Èze Bord de mer

L’Hôtel 5 étoiles Cap Estel offre une vue imprenable sur la mer. Les spectateurs des Nuits Dime On auront la chance d’écouter les artistes dans trois endroits différents. Sur des canapés en face de la scène, au restaurant Ficus, ou bien sur la terrasse du restaurant étoilé de Patrick Raingeard. Ce dernier est notre invité.

Il reste encore trois soirées à ne pas manquer. Le 12 août, c’est l’artiste Jim Bauer qui se produit. Il sera suivi le 19 août par Laura Cahen et le 26 août par Thoj et Otta, qui vont clôturer cette 5ème édition des Nuits Dime On. Pour assister à ces shows, la réservation est obligatoire au 04.93.76.29.29.

Pour revivre l’ambiance des éditions précédentes, retrouvez la compilation des Nuits Dime On en deux volumes sur les plateformes de streaming.