Cap sur la vallée des Merveilles

Crédit Photo : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vallee_des_Merveilles-Lac_superieure.jpg

Aujourd’hui, vous découvrez la Vallée des Merveilles avec Christine Pianigiani. C’est l’une des vallées du massif du Mercantour ! Pour la petite histoire, il y a cinq mille ans des hommes de l’âge de bronze ont réalisé des gravures de toute beauté. Ces sites s’appellent la Vallée des Merveilles et le site de Fontanalba. Les deux valent la peine d’être parcourus et forment à eux deux le magnifique site archéologique des Merveilles.

Un musée à ciel ouvert

D’abord, si vous souhaitez accéder à la Vallée des Merveilles depuis Tende, pensez à réserver pour la visite accompagnée de la zone protégée des

gravures. La réservation se fait en ligne.

A la clef : une randonnée incroyable pour marcher dans les pas de l’humanité. En effet, vous découvrirez des dizaines de milliers de gravures rupestres à plus de deux mille mètres d’altitude. Cette balade sur deux jours permet vraiment de déconnecter ! Par ailleurs, vous pouvez aussi passer la nuit en refuge. Sans oublier d’en profiter pour vous baigner dans l’un des lacs que vous croiserez sur votre itinéraire.

La Vallée des Merveilles : infos pratiques

N’oubliez pas de vous informer au préalable auprès du bureau d’information touristique de Tende. Contactez le 04 83 93 98 82 ou tende-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr.

Pour la réservation, RDV sur le site www.vallee-merveilles.com

Notez que les balades pour la Vallée des Merveilles (via Les Mesches) débute le 15 juin et se poursuit tous les jours jusqu’au 30 septembre.

Enfin, celle pour la Vallée de Fontanalba (via Castérino) démarre le 1er juillet et continue tous les jours jusqu’au 31 août.