Les Sérénissimes de l’humour version estivale à la station Valberg

Monaco live production organise les Sérénissimes de l’humour les 12 et 13 août à la station Valberg, devant le Lac du Sénateur. Plusieurs humoristes s’enchainent toutes les 20 minutes et offrent les meilleurs moments de leur spectacle. Focus sur l’événement dans les Carnets de l’été sur Radio Monaco.

Chaque année, Monaco live production, en collaboration avec Rire et Chansons et le Grimaldi Forum, organise les Sérénissimes de l’humour. Cette année, c’était en mars, mais la version estivale se tient ce week-end à la station Valberg. Au programme, les humoristes Alexandra Pizzagali, David Voinson, Félix Dhjan, François Guédon, Laurent Barat, Thaïs, Marcus et Anthony Joubert. Rendez-vous à 19h30 pour ces deux soirées.

