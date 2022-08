Douches de plage: le Préfet du Var coupe le robinet

En raison de la sécheresse aiguë qui frappe la Côte d’Azur, plusieurs communes ont décidé de couper les douches de plage. Dans le Var, la préfecture vient d’imposer cette restriction sur la totalité du littoral, de Saint-Raphaël à Saint-Cyr-sur-Mer en passant par Saint-Tropez.

La sécheresse qui frappe l’Europe et en particulier le sud-est de la France pousse les autorités à prendre des mesures de plus en plus strictes. En effet, pour faire des économies d’eau, les préfectures déclenchent au fur et à mesure toute une série de restrictions prévues à l’avance. Par exemple, dès l’état d’alerte sécheresse (jaune), nous n’avons plus le droit d’arroser les espaces verts en journée. À partir du niveau d’alerte renforcée (orange), l’interdiction est généralisée – de jour comme de nuit. Restent alors quelques exceptions, comme les arbustes plantés en pleine terre depuis moins d’un an. Au niveau orange, on peut encore arroser ces derniers de 19h à 9h du matin. Enfin, au niveau de crise sécheresse (rouge), l’interdiction d’arroser est totale, 24 heures sur 24.

Économiser l’eau potable

Or, jusque-là, certains usages de l’eau n’étaient pas prise en compte. C’est le cas des douches publiques installées sur les plages, ou aux abords des lacs et des rivières. Ce qui apparaissait comme un service public banal devient une question délicate. Plus que jamais, il est indispensable de faire des économies d’eau. Le Préfet du Var a ainsi décidé d’ajouter deux restrictions complémentaires. Dans un communiqué diffusé ce mardi 16 août, la Préfecture annonce qu’à partir de demain – mercredi 17 août- il sera interdit d’utiliser les douches dans les zones de baignade classées en alerte, en alerte renforcée ou en crise sécheresse.

Concrètement, cette interdiction concernera toutes les communes du littoral varois. En effet, qu’elles soient en état d’alerte, comme Saint-Tropez ou Sainte-Maxime, ou bien en état de crise, comme Fréjus ou Saint-Raphaël, aucune ne va échapper à cette nouvelle mesure.

De plus, la Préfecture du Var a décidé de bannir de 9h à 19h l’irrigation par goutte-à-goute ou micro-aspersion dans les zones classées en crise. Dans le même temps, il faudra réduire les prélèvements d’eau d’au moins 40%. Les cultures maraîchères et les vergers bénéficient toutefois d’une exemption. Et pour cause, les services de l’Etat considèrent que ces activités agricoles contribuent à la souveraineté alimentaire.

Et les Alpes Maritimes ?

Maintenant que le Var a déplacé le curseur des économies d’eau, d’autres départements pourraient faire de même. Du côté des Alpes-Maritimes, la préfecture n’a fait aucune annonce concernant les douches installées sur les plages. En revanche, de plus en plus de communes passent à l’acte. A l’image de Menton (dès le 1er avril), d’autres villes du 06 ont décidé récemment de couper le robinet. Il s’agit de Roquebrune-Cap-Martin, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var.

Comme l’indiquent nos confrères de Nice-Matin, cette décision radicale ne fait pas l’unanimité. Certaines communes préfèrent laisser les douches publiques en service tout en limitant le débit de l’eau et la durée d’écoulement. C’est le cas de Nice, Beaulieu-sur-Mer ou encore Villeneuve-Loubet. Les Maires de ces communes évoquent notamment comme argument la nécessité de maintenir un minimum de service d’hygiène pour les vacanciers.

Du coté de Monaco, les autorités n’ont annoncé aucune restriction concernant l’usage de l’eau. Le gouvernement princier a simplement lancé un appel à la responsabilité en direction de tous les acteurs de la Principauté.