Le soutien du Prince Albert II envers la Corse après la tempête

S.A.S. Le Prince Albert II a adressé une dépêche officielle au Président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni. Le Souverain y exprime son soutien envers les victimes et leurs proches. La tempête qui a frappé l’île de beauté jeudi dernier a fait cinq morts.

Voici le texte de la dépêche officielle :

« Monsieur le Président,

Avec ma Famille et la population de la Principauté de Monaco, je tiens à vous dire notre profonde compassion à l’égard des conséquences dramatiques des violents orages qui se sont abattus en Corse. En cette douloureuse circonstance, je vous exprime mes plus vives condoléances et témoigne aux familles des victimes, aux blessés et à toutes les personnes touchées par cette tragédie, mes sentiments de profonde sympathie. Je veux par ailleurs saluer le travail mené par l’ensemble des personnels mobilisés pour aider aux opérations de secours dans les villes et villages et vous assure de mes sentiments de solidarité. »