Le Train des merveilles fait le bonheur des azuréens

Le Train des merveilles permet aux touristes comme aux locaux de découvrir le paysage de la région. De Nice à Tende, la ligne traverse des villages perchés dans la montagne et part à la découverte des vallées du Paillon, de la Bévéra et de la Roya, pour le plaisir des voyageurs.

Pour faire découvrir aux passagers les richesses historiques et culturelles de la région, une guide conférencière est présente durant tout le trajet. La ligne Nice-Tende de 8h30 propose cette animation.

La guide fait découvrir les lieus tous les week-ends du 6 avril au 29 mai et du 1er octobre au 6 novembre, ainsi que tous les jours du 1er juin au 30 septembre. Ce vendredi, c’est Stéphanie Cornil qui assurait le guide. Elle nous explique ce qui lui plaît sur cette ligne.



Dans ce train, vous découvrirez les joyaux de l’art baroque, gothique ou de la renaissance, la cité médiévale de Tende mais aussi le village de Breil-sur-Roya et son écomusée des transports, et Fontan-Saorge, un des plus beaux villages perchés de France.

Avec la guide, vous apprendrez l’histoire de cette ligne ferroviaire et des ponts qui la composent, ainsi que l’histoire du Canton de Nice, devenu Français après avoir été Italien.

Pour conduire ce Train des merveilles, il faut bien sûr un chauffeur. Ce vendredi, c’est au tour d’Hervé Pichardie. Il emprunte cette ligne deux fois par mois et c’est clairement sa préférée. Plus lent, plus beau et plus calme, le trajet fait le bonheur de ce conducteur, qui exerce depuis 19 ans. Il nous explique pourquoi.