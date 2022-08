Les sports US reprennent : le point sur les équipes newyorkaises

Que ce soit en football, basket, hockey ou soccer, les sports US font bientôt leur rentrée. L’occasion pour nous de faire le point sur les équipes newyorkaises à suivre cette saison.

La NFL reprend bientôt ! C’est actuellement la pré-saison et le championnat débute le 9 septembre. Pour rappel, la National Football League se joue en deux temps: une période de championnat et les playoffs. Pour le championnat, la ligue est divisée en deux: la National Football Conference et l’American Football Conference. Ces deux ligues sont subdivisées en quatre: Nord, Sud, Est et Ouest. Il y a ensuite les playoffs et le mythique Super Bowl pour clôturer la saison.

Deux franchises newyorkaises sont présentes en NFL: les Giants et les Jets. Les deux équipes jouent au Metlife Stadium à East Rutherford dans le New Jersey. Elles s’affrontent d’ailleurs le 28 août dans le cadre de la pré-saison. Les deux équipes sont parmi les moins bien classées par les bookmakers pour remporter la saison. Les Chiefs et les Bills sont favoris, juste devant les Rams, champions en titre.

La NHL, c’est début octobre

Reprise le 7 octobre pour les meilleures équipes de hockey-sur glace de la planète. Qui remportera la mythique Stanley Cup? Les Colorado Avalanche, les Toronto Maple Leafs et les Florida Panther sont les favoris. Comme pour les autres championnats de sports américains, la NHL se joue en deux temps: une saison régulière e les playoffs.

Deux franchises newyorkaises sont en NHL: les Rangers qui jouent au Madison Square Garden à Manhattan et les Islanders qui jouent dans l’UBS Arena à Long Island.

La NBA se fait attendre

Rendez-vous le 18 octobre pour le début de la saison 2022-2023 de NBA où vous pourrez suivre les deux équipes newyorkaises des Knicks et des Nets. Les Knicks de New York avec notamment le Français Evan Fournier évoluent au Madison Square Garden. Les Brooklyn Nets jouent quant à eux au Barclays Center. Kevin Durant et le MVP 2018 James Harden composent notamment franchise.

Les Golden States Warriors de Stephen Curry vont défendre leur titre cette année. La concurrence sera forte avec les Celtics, finalistes l’an dernier, les Nets, les Clippers ou les Bucks. Les Lakers de LeBron James devront eux se rattraper après une saison manquée. La MLS bat son plein

Les saisons de MLS suivent les années civiles, c’est donc actuellement le milieu du championnat. La MLS est divisée en deux comme en NBA: Est et Ouest. A l’Est, les Philadelphie Unions sont leader du championnat. Les deux équipes newyorkaises, le New York City FC et les New York Red Bulls, sont respectivement troisième et quatrième.

A l’Ouest, le Los Angeles FC domine largement ses concurrents avec 9 points d’avance sur son dauphin Austin. C’est bientôt les playoffs de MLS. La saison régulière se termine le 9 octobre.