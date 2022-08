Excentrique Bébé : Christian Bérard à la Villa Paloma

Depuis juillet et jusqu’au 16 octobre, Christian Bérard est à l’honneur à la Villa Paloma du Nouveau musée national de Monaco. L’exposition présente les différentes œuvres de cet artiste pluridisciplinaire. Radio Monaco vous présente l’exposition et Christian Bérard dans les Carnets de l’été.

Christian Bérard est un des artistes oubliés de l’époque contemporaine. Né à Paris en 1902, il côtoie Picasso ou Matisse, et comme eux, il touche à tout: peintre, décorateur, costumier, dessinateur, ensemblier et plein d’autres. Malgré sa courte carrière et sa disparition tragique à l’âge de 47 ans, il a pu mettre en valeur sa créativité dans tous les domaines et sa diversité.

Excentrique Bébé

Bébé, c’était le surnom que lui donnaient ses amis proches, en référence à son nom de famille mais aussi à la forme ronde de son visage qui s’apparente au Bébé Cadum.

Excentrique, parce qu’il se diversifie des cercles établis de la modernité. Ce qui le place en marge de l’histoire de l’art. Excentrique car il est transdisciplinaire et participe à des projets collaboratifs. Ainsi, il travaille l’esthétique révolutionnaire, développée par Serge Diaghilev et les Ballets russes de Monte-Carlo. Cela lui permet d’inscrire son art dans des projets qui s’éloignent de la peinture traditionnelle, ce qui lui a beaucoup été reproché à l’époque.

Mais Excentrique aussi par son attrait de l’art d’intérieur. Il réalise beaucoup de portrait chez lui et notamment dans sa chambre.

250 œuvres présentées

C’est toute cette diversité dans l’œuvre de Christian Bérard qui est exposée à la Villa Paloma. 500m2 sur trois étages, 250 œuvres présentées avec l’aide de collectionneurs. C’est assez énorme pour un artiste célèbre de son vivant mais qui s’est fait oublié. C’est une des raisons qui ont poussé le Musée à lui rendre hommage.

L’exposition évoque les nombreux séjours de Christian Bérard dans le sud, de Monte-Carlo à Marseille en passant par Hyères. Les œuvres présentées retracent une vie de rencontres et de collaborations avec les grands créateurs de son temps, comme Jean Cocteau, Louis Jouvet, Christian Dior ou Gabrielle Chanel.

Rendez-vous donc du côté de la Villa Paloma pour découvrir la vie et l’art de Christian Bérard.