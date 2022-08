Pas de Grand Prix de France en 2023, Monaco en suspens !

Il n’y aura pas de Grand Prix de France en 2023. Le patron de la Formule 1 Stefano Domenicali a officialisé la mauvaise nouvelle lors d’une table ronde avec plusieurs médias.

Après avoir déjà quitté l’Hexagone entre 2009 et 2017, la catégorie reine du sport automobile était revenue en 2018 sur le circuit Paul-Ricard du Castellet. Stefano Domenicali laisse la porte entrouverte pour l’avenir. « On reste en discussions avec la Fédération et même le Gouvernement », assure-t-il dans l’Equipe.

Mais il prévient aussi que le calendrier n’excédera pas 24 courses, ce qui limite forcément le nombre d’hôtes possibles d’autant que la concurrence est de plus en plus forte. De nouvelles étapes se sont ajoutées ces dernières années avec par exemple des Grand Prix en Arabie Saoudite ou à Miami et prochainement à Las Vegas.

Pour Monaco (et la Belgique) les discussions se poursuivent. « Et l’on devrait vite en savoir plus » ajoute Domenicali. Probablement lors du prochain Conseil mondial (19 octobre), qui officialisera le calendrier 2023.