La saison estivale est exceptionnelle sur la Côte d’Azur

Le CRT Côte d’Azur France dresse le bilan d’une saison record avec un retour au niveau de 2019 en matière de fréquentation et une performance supérieure en termes de retombées économiques.

Sur l’année 2022, la Côte d’Azur devrait accueillir environ 10 millions de touristes, dont 6 millions entre mai et septembre (contre 4,5 millions en 2021 et 6,5 millions en 2019). En juin 2022, l’occupation hôtelière du département des Alpes-Maritimes a atteint 80% (le meilleur taux depuis juin 2000) et 75% pour les résidences de tourisme. En juillet, le taux moyen d’occupation s’élève à 85% dans les hôtels et 83% dans les résidences (meilleur taux enregistré sur la décennie passée). Record battu cette année sur les 3 premières semaines d’août avec un taux d’occupation à plus de 90%, quasiment au même niveau qu’en 2019 et 2021, grâce notamment au long week-end du 15 août qui a fait le plein.

Comme sur le littoral, l’hébergement dans le haut et moyen-pays enregistre aussi un bon taux de fréquentation, avec +5% par rapport à celui de 2019, reflétant l’engouement des visiteurs pour un tourisme durable de pleine nature. Dans les locations meublées entre particuliers, l’occupation a atteint 59% en juin et 69% en juillet, avec un volume de nuitées au niveau de 2019. Les perspectives pour les semaines à venir annoncent une fin d’été à plus de 80% de taux d’occupation prévus sur la dernière décade du mois et 75% sur la première quinzaine de septembre.

Chiffre d’affaires en forte hausse

Pour la période de mai à juillet 2022, le chiffre d’affaires est en net rebond, avec un revenu moyen par chambre disponible (Revpar hôtelier) qui passe de 170€ par nuit en 2019 à près de 200€. La dépense moyenne des touristes est en augmentation et dépasse même le niveau de 2019. Le retour des clientèles étrangères à haute contribution (notamment Nord-Américains, Moyen-Orientaux) permet le fort rebond du chiffre d’affaires de l’hôtellerie, qui a fait le plein sur le cœur de saison.

Cet été, la dépense moyenne par jour par personne est d’environ 65€ pour les Français et 100€ pour les étrangers. La consommation touristique directe totale atteindra sur l’année les niveaux d’avant la pandémie, soit près de 6 milliards d’euros.