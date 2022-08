Lamborghini revendique des ventes records

Le constructeur italien Lamborghini affirme que toute sa production jusqu’à début 2024 a déjà été écoulée en prévente.

S’il est un secteur qui s’en sort toujours bien, c’est bien celui du luxe. Interviewé récemment par l’AFP, le patron de Lamborghini a annoncé qu’il avait prévendu toute sa production jusqu’à début 2024. Selon Stephan Winkelmann, « le carnet de commandes dépasse 18 mois« . Autrement dit, ni le réchauffement climatique ni l’inflation ne contrarient les plans des clients fortunés de la marque italienne. On compte parmi eux le célèbre GMK. Le Youtubeur monégasque a en effet craqué récemment pour une Lamborghini Urus.

Des records de ventes

D’ailleurs, Lamborghini a enregistré des résultats records lors du premier semestre 2022. Ainsi, le constructeur haut-de-gamme – propriété d’Audi au sein du groupe Wolkswagen- affiche une marge d’exploitation de 32%. De plus, le bénéfice opérationnel atteint 425 millions d’euros pour 5090 voitures écoulées. La demande est donc très dynamique. D’autant qu’obtenir sa Lamborghini n’est pas simple. En effet, le manque de composants sur le marché mondial de l’automobile allonge les délais de livraison. Dans sa vidéo, GMK confiait lui même avoir attendu un an entre la configuration et la réception de son bolide.

Un avenir électrique

Tandis que le règne des voitures thermiques semble entamer son déclin, Lamborghini se prépare à la suite. A l’instar des autres constructeurs du groupe Wolkswagen, la marque italienne s’engage dans l’électrification de sa gamme. Elle doit débloquer 1,5 milliard d’euros d’investissements pour opérer cette révolution.

Dans un premier temps, le rival historique de Ferrari prévoit de créer des versions hybrides pour chacun de ces modèles. Cette première étape est fixée pour 2024. Ensuite, l’usine de Sant’Agata Bolognese devrait sortir de ses hangars la première Lamborghini 100% électrique. Ce grand coup d’accélérateur aura lieu entre 2025 et 2030.