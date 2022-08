L’AS Monaco assure le nul contre Paris

C’est le premier accroc du PSG en championnat cette saison. L’AS Monaco se déplaçait au Parc des princes dimanche soir pour la 4ème journée de Ligue 1. Après une première période intense des rouges et blancs conclue par un but, les Monégasques ont ensuite résisté aux attaques parisiennes en seconde période pour chercher le point du match nul.

Ce match va surement relancer l’AS Monaco. Avec la dynamique des deux clubs, les suiveurs pouvaient s’attendre à un match déséquilibré en faveur du PSG. Mais dès le début, l’ASM offre un vrai combat physique et surprend les Parisiens. Une première période très intense avec un pressing constant qui est récompensé par le but de Kevin Volland à la 20ème minute.

En seconde période, Monaco ne parvient pas à tenir le rythme et laisse davantage d’espaces. Mais les Parisiens restent maladroits devant le but et il faut attendre la 70ème minute pour que le match évolue. La VAR valide le pénalty pour le PSG: Neymar conclut et égalise. Le score en reste là: 1-1.

De bon augure pour la suite

Ce résultat est positif pour l’ASM qui peut désormais se relancer après un début de saison difficile. On le rappelle, avant ce match, Monaco restait sur deux rencontres manquées, notamment la lourde défaite 4-1 contre Lens. Les prochains matchs seront importants. Les rouges et blancs affrontent Troyes ce mercredi au stade Louis II, avant d’aller à Nice pour le derby.

Un résultat qui rassure aussi l’ASM avant les matchs de poule de Ligue Europa. Ce sera contre l’Etoile rouge de Belgrade le 8 septembre, le Ferencvaros TC le 15 septembre et Trabzonspor le 6 octobre.